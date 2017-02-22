Söylenecekleri siz söyleyin…

Bu gün cep telefonuma bir mesaj geldi. Davetliymişim.

‘’Kutlu Adalı bulvarına inşa edilecek yeni Güzelyurt Hastanesi’nin temeli bugün 16.00 da törenle atılacak’’

Güzelyurt’da şimdiki durum şu. Doktor size bir sabah bir akşam uygulanacak iğne vermişse, sabahleyin sağlık merkezinde olabiliyorsunuz fakat akşam öyle bir imkan yok Hastane bulmanız lazım.

Bu durum 43 yıl sonra böyle.Şimdi çözüm için yeni Hastane inşa edilerek sorun çözülecek.Nezaman?en erken iki yol sonra yani Güzelyurt’lunun sağlık sorunun çözülmesi neredeyse yarım yüzyıl sonra çözülecek.Sanki daha pratik çözüm yok..

Sağlık Bakanı mecliste açıklıyor ‘’Genel sağlık sigortası yasası’’ve ‘’Döner sermaye yasa tasarısı’’Başsavcılığa sunulmuş…bu da neredeyse yarım asır sonra..

İlave ediyor ‘’Doktorların ikinci iş yasağı konusunda mahkemenin sonuçlandığını Bakanlığın Doktorları mağdur etmeden süreci sonuçlandırmaya yönelik çalışma yapıyormuş..Malum Bakan kimsenin mağduriyetini istemez……

Bütün bu sağlık konularını temelden ilgilendiren bir devlet Kimya Laboratuvarımız vardı şimdi yok diyorum..Malum kısa süre önce deposunda çıkan yangınla yanan..

Çalışmaya başlamış ama nasıl? Çok ciddi sorunlarla...

HAK-SEN Sendikasının basın bildirisinden okuyalım..

Güzelyurt’un sağlık sorunu yarım asır sonra çözülecek kabul.

Genel sağlık sigortası yarım asır sonra çözülecek kabul

Doktorları mağdur etmeden mahkemenin karar verdiği ikinci iş yasağı konusunu çözecek kabul.

Fakat bu şartlar altında baskı altında Devlet kimya çalışanlarının çalışmasın kabul etmek mümkün değildir. Bakanımız şartlarda bir anomali yoksa yarın sabahleyin makamını bu binaya taşısın ve mesaisini orda yürütsün. Sakın müdürüm da orda çalışıyor demesin o da o görevde kalmak için orda olası gerekir yoksa o gide başkası gelir…

Bu konuda 17.02.2017 tarihinde yazdığım yazıda gerekli soruları sormuştum fakat daha onlara bile cevap verme nezaketini göstermediler

Cevaplarınızı beklerim.Lütfen bu çalışanların sağlığını ve mağdur olacak ailelerini düşünün vebali omuzlarınızda kalmasın..