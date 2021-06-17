Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

Dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la 1,5 saat süren bir görüşme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu an milletvekili olmadığını söylediği öne sürüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan kişinin vekil olmadığını söylediği öğrenildi.

NTV’de yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün, makamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kabul etmişti. Soylu bir buçuk saat süren görüşmenin ardından soruları yanıtsız bırakarak Meclis'ten ayrılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında “Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” açıklamasında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu kara gölgeyi kaldırmak zorundadır. Şentop bu 10 bin dolar konusuna sessiz kalamaz. Sessiz kalıyorsa 'Acaba o da mı alıyor' diye sorulur" demişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da "Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu. Bunu açıklayacak kişi ben değilim muhatabıdır" yanıtı vermişti. Şentop, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması için mektup yazmıştı.

Mektupta, “Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi” istenmişti.