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Soylu açıkladı:Tekel bayiler kapalı,camilere gidilebilinecek

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Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama: Tekel bayiler kapalı olacak
Soylu açıkladı:Tekel bayiler kapalı,camilere gidilebilinecek

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde alkol satışının yasaklanmasına ilişkin dolaylı yoldan açıklama yaparak; tekel bayilerinin  açık olup olmayacağıyla ilgili olarak "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" açıklamasını yaptı. 

Öte yandan Bakan Soylu, tam kapanma sürecinde vatandaşların camilere gidebileceğini söyledi.

Bakan Soylu, bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Toplantıda, 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirildi.

Şehir giriş-çıkışları kontrol altında olacak

Bakan Soylu, bu süreçte valilere, emniyet müdürlerine ve jandarmaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Orada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur" dedi.

Soylu şunları kaydetti:

"Yani otel rezervasyonu yaptırmış gibi yapıyor yola çıkıyor veya sanki bahsettiğiniz alanlardaki şirkette çalışıyormuş gibi yapıyor kendi güzergahı dışında bunu kendine ait bir muafiyet alan olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapar evde otururken eline aldığı kağıtla birlikte 'ben şu şirkette çalışıyorum' diyor ve bunu istismar ediyor. Bir önceki uygulamada rehberlik etmeyi, daha ziyade bu konuda uyarmayı, çok büyük bir kasıt ve ihmalde sürdürülebilirlik varsa bu konuda adli idari işlem yapmayı öneriyorduk. Ama şimdi yeni bir dönem geldi, toplumumuzun büyük bir kesimi evinde kalacak. İşinden yoksun olacak."

"Üretim, tedarik ve arzda herhangi bir aksaklığı yaşamamalıyız. Bunu da geçen dönem başarıla yaptık bu dönemde başarıyla yapacağız, bunu da istismar eden olmayacak mı? Olmaya çalışanlar olacaktır, denetimlerle bu istismarların önüne geçeceğiz.  Mali müşavirlerin kendi güzergâhlarını kapsayacak şekilde bir muafiyeti olacak. Her yeri gezip dolaşacak bir muafiyeti söz konusu değildir. " Emekli maaşlarına ilişkin de önümüzdeki günlerde karar alınacak. 

"Denetimleri en üst seviyede tutmalıyız"

Muafiyetin üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman ve güvenlik sektörü ile kamuda çalışan yüzde 50'lik kısmı kapsadığını, çalışanların sadece güzergahı kapsayacak şekilde dışarı çıkabileceğini kaydeden Soylu, yarına kadar kamu görevlilerine ait izin formunun hazırlanacağını belirtti. Denetimlerin de önemli olduğunu kaydeden Soylu, "Denetim hususunu da en üst seviyede tutmalıyız" uyarısında bulundu. 

Camilere gidilebilecek

Muhtarların da muafiyet sahibi olduğunu hatırlatan Soylu, ayrıca vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini duyurdu. Noterlerin de nöbetçi usulü ile çalışacağını belirten Soylu, bankaların minimum ölçekte çalışacağını anlattı.

Soylu, sokak hayvanlarının bakımı için de izin verilmesinde tereddüt gösterilmemesi gerektiğini kaydetti.

Tekel bayilerinin  açık olup olmayacağıyla ilgili olarak "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı. 

"Kreşlerde istisna konusu değerlendirilecek"

Kreş ve anaokullarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile kapatıldığını belirten Soylu, kamuda ise 10 yaş altında çocuğa olanlara izin verildiğini anımsatarak, "Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeyi bir iki gün içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bir karar verecekler ve bu konuda bir istisna ortaya koyacağız. Burada mümkün olduğunca hareketliliği azaltmak istiyoruz" diye konuştu. Soylu, özel sektör çalışanı ailelerin çocuklarını nereye bırakacaklarına ilişkin de ilgili bakanlıkların bir değerlendirme ortaya koyacaklarını söyledi.

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