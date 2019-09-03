Soylu: Amerika Ankara'da LGBT'ye 22 milyon dolar yardım yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara'da LGBT derneklerine 22 milyon dolar yardım ettiğini ifade ederek; “Beni burada konuşmamıza gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?” dedi.

Soylu, Afyonkarahisar’da Hak- İş Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikasının düzenlediği toplantıya katıldı. Bir termal otelde gerçekleştirilen toplantıda Soylu'nun yanı sıra TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Hak- İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda sendika temsilcisi ve üyeleri katıldı.

Otel girişinde sendika üyeleri tarafından ‘Türkiye seninle gurur duyuyor’ karşılanan Soylu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda Hak- İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci bir konuşma yaptı.

'TEMEL HEDEF İNANÇ, KİMLİK'

Amerika’nın LGBT derneklerini yardım ettiğini ifade eden Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya'nın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBT'ye yardım yapıyor. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Beni burada konuşmamıza gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?