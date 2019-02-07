  • BIST 102.584
  • Altın 219,276
  • Dolar 5,2292
  • Euro 5,9405
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Soylu bugün KKTC’de temaslarda bulunacak

» »
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunacak.Soylu’nun ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasında işbirliği protokolü imzalanacak
Soylu bugün KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, temasları çerçevesinde ilk olarak saat 09.55’te Denktaş ailesine taziye ziyareti gerçekleştirecek.
Soylu, saat 10.30’da İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek.

İçişleri Bakanlığı’nda Göç, Muhaceret ve Adli İşbirliğine İlişkin İki Protokol imzalanacak.
Türkiye İçişleri Bakanı Soylu saat 12.00’de de Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

Görüşmenin ardından Başbakan Erhürman’ın huzurunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

Süleyman Soylu saat 13.00’te ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten sürücülere uyarı!06 Şubat 2019 Çarşamba 18:25
  • Polis Genel Müdürlüğü sürücüleri uyardı.06 Şubat 2019 Çarşamba 18:20
  • Lefkoşa'da korkutan kaza; üç araç birbirine girdi.06 Şubat 2019 Çarşamba 17:59
  • AP seçimlerinde aday olan Kızılyürek basın toplantısı düzenledi06 Şubat 2019 Çarşamba 17:56
  • Yoldan çıkan otomobil tanınmaz hale geldi: 1 yaralı06 Şubat 2019 Çarşamba 17:25
  • “Kıb-tek’in yeni mali yükler altına sokulması kabul edilemez”06 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
  • YDP, Kıb-Tek’i şeffaf olmaya çağırdı06 Şubat 2019 Çarşamba 17:04
  • Meclis İçtüzük Karar Önerisi görüşüldü06 Şubat 2019 Çarşamba 17:00
  • İki Toplumlu Öğretmenler Platformu, Kıbrıs’ın güneyinde okul ziyaretleri gerçekleştirildi.06 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
  • Asgari Ücrette artış oldu mu? İtirazlar değerlendirildi06 Şubat 2019 Çarşamba 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti