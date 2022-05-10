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Soylu: Bugüne kadar vatandaşlık hakkı kazanan Suriyeli sayısı 200 bin 950

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye vatandaşlığı hakkı kazanan Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyledi.
Soylu: Bugüne kadar vatandaşlık hakkı kazanan Suriyeli sayısı 200 bin 950

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye vatandaşlığı hakkı kazanan Suriyeli sayısının 200 bin 950 olduğunu söyledi.

113 bin 654 kişinin reşit olduğunu söyleyen Soylu, reşit olanların 69 bin 930'unun ise erkek olduğunu belirtti.

Quote Message: Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türk soylaır ofisi kurduk. Şu anda 6 bin Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri de devam ediyor. 25 bin de yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan var. Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar.

Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türk soylaır ofisi kurduk. Şu anda 6 bin Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri de devam ediyor. 25 bin de yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan var. Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar.

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