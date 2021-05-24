Soylu canlı yayında: İddiaların saçma diyip kenarda durabilirdim (CANLI YAYIN)

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

İçişleri bakanı, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Ali Ersoy’un sorularını yanıtlıyor.

Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Siyaset ve demokrasi bize şunu öğretti: Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.

*Bizim neslimizin bizden sonraki nesillere bir borcu var: Huzurlu bir Türkiye bırakabilmek.

*(Neler oluyor?) “Bir organize suç şühelisinin, yıllarca herkesin tanıdığı birisinin iddialarının hepsi saçmalıktır. İddiaların hiçbiriyle muhattap değiliz” deyip kenarda durabilirdim. Bir delinin bir sapkının saçmalıkları olarak bakmadım. Hepimiz eski Türkiye’yi biliyoruz. Bir siyasal katastrasyon gördüm. Bir tasarı bir kirli plan.

*Devleti hedef alıyor. Bir vesayetin sözcülüğünü yapıyor.

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Ne olmuştu?

Peker, 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. 5’nci videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü. Organize suç örgütü lideri, kendisi ile Soylu arasında aracılık yaptığını yalanlayan, “Görüşen şerefsizdir” diyen İnternethaber sitesinin sahiplerinden Hadi Özışık’la yaptığı ‘son derece samimi’ görüntülü konuşmaları paylaşmıştı.

Bunun üzerine canlı yayında soruları yanıtlayan Soylu, “Yok kızıma şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler” demişti.

Son videosunda “Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağını” belirten Peker, Soylu için “Boynuna köpek tasması takıp sokaklarda gezdireceğim” demişti.