  • BIST 1.452
  • Altın 507,725
  • Dolar 8,3833
  • Euro 10,2390
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Soylu canlı yayında: İddiaların saçma diyip kenarda durabilirdim (CANLI YAYIN)

»
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtlıyor.
Soylu canlı yayında: İddiaların saçma diyip kenarda durabilirdim (CANLI YAYIN)

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasından sonra Youtube hesabından video yayınlayarak özellikle Soylu’yu hedef almaya başlamıştı.

İçişleri bakanı, canlı yayında Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Ali Ersoy’un sorularını yanıtlıyor.

Soylu’nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Siyaset ve demokrasi bize şunu öğretti: Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün.

*Bizim neslimizin bizden sonraki nesillere bir borcu var: Huzurlu bir Türkiye bırakabilmek.

*(Neler oluyor?) “Bir organize suç şühelisinin, yıllarca herkesin tanıdığı birisinin iddialarının hepsi saçmalıktır. İddiaların hiçbiriyle muhattap değiliz” deyip kenarda durabilirdim. Bir delinin bir sapkının saçmalıkları olarak bakmadım. Hepimiz eski Türkiye’yi biliyoruz. Bir siyasal katastrasyon gördüm. Bir tasarı bir kirli plan.

*Devleti hedef alıyor. Bir vesayetin sözcülüğünü yapıyor.

Güncellenecek…

 

Ne olmuştu?

Peker, 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. 5’nci videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü. Organize suç örgütü lideri, kendisi ile Soylu arasında aracılık yaptığını yalanlayan, “Görüşen şerefsizdir” diyen İnternethaber sitesinin sahiplerinden Hadi Özışık’la yaptığı ‘son derece samimi’ görüntülü konuşmaları paylaşmıştı.

Bunun üzerine canlı yayında soruları yanıtlayan Soylu, “Yok kızıma şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler” demişti.

Son videosunda “Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağını” belirten Peker, Soylu için “Boynuna köpek tasması takıp sokaklarda gezdireceğim” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir Barosu Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:55
  • CHP'nin itirazı kabul edildi: 128 milyar dolar afişi yeniden asılacak24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:31
  • Sedat Peker'in şifreli mesajları: Kitaplar, şema, 8:50'ye ayarlı saat...24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
  • Uğur Mumcu'nun eşi konuştu...23 Mayıs 2021 Pazar 22:47
  • Kardeşine operasyon yapılan Sedat Peker resmi belge ve video açıklamaya başladı23 Mayıs 2021 Pazar 21:31
  • Binali Yıldırım Sedat Peker'in 'uyuşturucu' iddiasını reddetti: Oğlum Venezuela'ya Covid'le mücadelede maske dağıtmaya gitti23 Mayıs 2021 Pazar 21:01
  • Sedat Peker’in iddiaları ardından Basın örgütleri TGS ve Basın-İş’ten açıklamalar23 Mayıs 2021 Pazar 19:33
  • Peker: "Korkut Eken ile Mehmer Ağar neden göz altına almıyorsunuz? Neden sadece kardeşim?"23 Mayıs 2021 Pazar 17:49
  • Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı23 Mayıs 2021 Pazar 17:00
  • Sedat Peker'in videoları, IMDb’de 9,9 puanla listelenmeye başladı23 Mayıs 2021 Pazar 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti