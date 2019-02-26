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Soylu, geçmiş içişleri bakanlarından beter olacak

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CHP'li Bekaroğlu: Soylu, geçmiş içişleri bakanlarından beter olacak
Soylu, geçmiş içişleri bakanlarından beter olacak

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında söylediği “Allah belanı versin” sözlerinin nedenini Hakan Aksay’a anlattı.

“CHP il başkanlarının şehit cenazelerine katılamayacağına ilişkin talimat verince dayanamadım” diyen Bekaroğlu, “ Soylu’nun kışkırtan bir dili var” dedi.

Bekaroğlu, üniversite öğrencisi Merve Demirel’in polis tarafından taciz edilmesinin ardından Soylu’nun açıklamalarını da değerlendirdi. “Toplumda infial yaratan bir olayı araştırmak yerine ‘polisimi yedirtmem’ diyor, bizim silahımız mı var, senin polisini yiyeceğiz” diye konuştu. İçişleri Bakanı’nın bastığı yer konusunda endişeli ve güvensiz insan davranışları sergilediğini belirten Bekaroğlu “Geçmiş dönemlerdeki İçişleri bakanlarını gördük, Soylu bunlardan da beter olacak” dedi.

Dünya Anadil Günü’nde Meclis’te “Lazca, Ermenice, Kürtçe” konuşmasının ‘bilinmeyen dil’ olarak kayda geçmesini de “Anadil toplumları bölmez” sözleriyle yorumladı. 
 

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