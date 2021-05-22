Soylu hakkındaki iddiaları bakanlara soran Anadolu Ajansı Muhabiri işten çıkartıldı

Anadolu Ajansı Twitter'da yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları Bakanlar Mustafa Varank ve Ekrem Pakdemirli'ye soran muhabiri Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın kurumsal Twitter hesabında yapılan açıklamada "Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir" dedi.

AA'nın açıklamasında "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir" denildi.

Basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Turan'ın "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat, kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar."ilkesini çiğnediği kaydedildi.