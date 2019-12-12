  • BIST 109.679
  • Altın 275,529
  • Dolar 5,7711
  • Euro 6,4323
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

»
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın mensuplarının artık çok rahat olduğunu ve araştırmacı gazeteciliğin bittiğini savunarak ‘Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum’ dedi.
Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın mensuplarının artık çok rahat olduğunu ve araştırmacı gazeteciliğin bittiğini savunarak ‘Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum’ dedi. İşletme mezunu Soylu ayrıca hayalindeki bir başka işin de ‘200-300 kişinin çalıştığı bir şirketi yönetmek’ olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu araştırmacı gazeteciliğin bittiğini, basın mensuplarının artık “çok rahat” olduklarını savunarak “Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum” dedi.

İşletme mezunu olan Soylu, kampanya yapma yeteneği olduğunu da söyleyerek hayalindeki bir başka işin de yüzlerce kişinin çalıştığı bir şirketi yönetmek olduğunu açıkladı.

Radyo D'de Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show' programına konuk olan Soylu, "Gazetecileri eleştirir misiniz? Yanlış bilgi verdiklerinde kendilerine ulaşıp düzeltme yapar mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bazı gazeteciler var ideolojik olarak kopmuşlar, doğruyu görmüyorlar. Biz ne dersek diyelim bizi yok hükmünde görüyorlar. Biz onları ikna edemeyiz. Onlarla uğraşmam ama yazdıklarını okurum nasıl psikolojide olduklarını bilmem gerek. Ben gazetecilik mesleğini en çok eleştiren bir siyasetçiyim. Bir gazetecinin hata yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere hata yaparsa affedilir. Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şu an eleştirerek düzeltilmesi gereken onca konu var ki anlatamam.”

Soylu gazetecilikle ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse. Türkiye’de birçok şey üretilir. Beni affedin ama en ağır iş adliye muhabirliği oldu. Dün Ertuğrul Özkök bir yazı yazmış kendisine mektup yazdım. Yazısında eksikler vardı. Bu eksikleri mektup yazar ilettim. Beni eleştiriyor. Bana, 'Siz Kadıköy’de dans eden kadınlara müdahaleyi savunuyorsunuz' diyor. Niye ben karşı olayım beni bağışlayın dans eden kadınlar 'devlete, polise, hakime tecavüzcü katil' derse biz nasıl çözeriz bu işi? Türkiye kadına şiddet, cinayette Avrupa yasaları ile eş değerde ilerliyor. Bu konuda her kesimden desteğe ihtiyacımız var. Biz destek bekliyoruz. İdeolojik tutum beklemiyoruz. Ben de mektupta dedim ki 'keşke dans etselerdi de devlete katil, tecavüzcü demeselerdi' biz huzur iklimi inşa etmeye devam edeceğiz.”

ŞİRKET YÖNETMEK İSTERMİŞ

Soylu "Bu işi yapmasaydınız ne iş yapmak isterdiniz?" sorusuna da ise "Kampanya yapmaya bir yeteneğim var. Bir de şöyle bir meslek hep aklımda kaldı ben İstanbul işletme mezunuyum şöyle iki yüz üç yüz kişinin çalıştığı bir üreten şirketi yönetmek istemişimdir. Gittiğim yerlerde üretim yapıldığını görünce imrenerek bakarım” diye yanıt verdi.

TÜRKİYE'DE GAZETECİLİK

Türkiye’de bugün gazetecilik maaşını alamayan gazeteciler, sigortasız çalıştırılan editörler, çalışma süresi belirsiz muhabirler anlamına geliyor. Sermayenin güç aygıtına dönüşen basın kuruluşlarında gazeteciler örgütsüz. Ülkede tutuklu gazeteci sayısı ise 120'nin üzerinde. 2009-2017 yılları arasında basın kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle sanık sandalyesine oturan 5 bin 898 gazeteciden bin 526’sı mahkum oldu. 2017 yılında mahkum olan gazeteci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47 artarken, beraat eden gazeteci sayısı ise yüzde 51 oranında azaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 82 yaşında okuma-yazma öğreniyor11 Aralık 2019 Çarşamba 20:22
  • Eski sevgilisi kürtajı kabul etmeyince ‘bebek düşsün diye’ 35 bin liraya dövdürdü11 Aralık 2019 Çarşamba 18:48
  • Libyalı General : “Türk gemilerini batıracağım”11 Aralık 2019 Çarşamba 17:23
  • Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: İnsanlar bize bakıp dinden soğuyor11 Aralık 2019 Çarşamba 13:48
  • KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Oruç tutanların, namaz kılanların oranı düştü11 Aralık 2019 Çarşamba 12:53
  • Kayseri Belediyesi: Kayseri'de pastırma yemeyenler duvara muz asıp, 120 bin dolar değer biçer10 Aralık 2019 Salı 21:44
  • Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı10 Aralık 2019 Salı 20:01
  • Misafir kaldığı evin sahibini öldürdü10 Aralık 2019 Salı 18:56
  • Erdoğan: Bir sondaj gemisi daha alacağız; Libya’yla ortak arama yapabileceğiz10 Aralık 2019 Salı 18:50
  • Erdoğan: Nobel'in benim için hiçbir kıymeti harbiyesi yok, ödül verirlerse almam10 Aralık 2019 Salı 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti