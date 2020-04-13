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Soylu istifadan önce Erdoğan'la görüştü, 'Efendim, sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum' dedi

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Soylu istifadan önce Erdoğan'la görüştü, 'Efendim, sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum' dedi
Soylu istifadan önce Erdoğan'la görüştü, 'Efendim, sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararını açıklamadan önce Erdoğan'la görüştüğü ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

13.04.2020

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararından önce Erdoğan'la görüştüğünü yazdı.

Selvi, "Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaşanan kargaşadan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemiş. Bedel ödeme adına istifa etmek istediğini ifade etmiş" diye yazdı. 

Selvi'nin bugünkü yazısında Erdoğan ile Soylu arasında geçtiğini söylediği diyalog ise şu şekilde:

"Erdoğan - Gerek yok.

Soylu - Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci bir şey söylemesini beklemeden, 'Hakkınızı helal edin' demiş."

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