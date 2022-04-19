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Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

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TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç konusunda açıklama yaptı. Bakan Soylu, 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini söyledi.
Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç konusunun dönem dönem istismar edildiğini belirterek, “‘Sınır namustur’ diyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bühtanda bulunanlar, sınır koruma sistemimize bilgisi olmadan hakaret edenler, aynı zamanda iftira edenler bütün bunlar söyleyecekler. Bunların izini takip ederseniz yanlış istikamete gidersiniz. Onların izi büyükelçiliklerden kendilerine ne üfleniyorsa onu söylüyorlar” diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye’de 2021 sonu itibarıyla geçici koruma kapsamında gelen 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini kaydedip “Bunun 120 bini karı koca, geri kalanı da çocuk. Suriyeli iş insanları, zanaatkarlar, öğretim üyeleri, doktorlar, mühendisler, ‘Bunları kaçırıyorsunuz yurt dışına, kaçırmayın’ diyenlerle bugün ‘Siz 190 bini niye vatandaş yaptınız’ diyenler aynı insanlar” dedi.

Bakan Soylu ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalıştığını söyleyerek, “1 saat sonra onun nasıl FETÖ’yü aklamaya çalıştığını mahkeme kararlarıyla ortaya koyan bir süreci değerlendirmiş olacağız. Kılıçdaroğlu bizim aklımızla alay etmesin. Bu konuda milletimizi tahrik etmesin” diye konuştu.

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