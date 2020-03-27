Soylu: Yürümek, koşmak, balık tutmak yasaklanacak

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye’de piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında yürümenin ve koşmanın yasaklanacağını açıkladı. Otobüs seyahatlerine de kısıtlama getirilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında yeni tedbirler alındığını açıkladı. NTV televizyonunda konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Soylu, bu akşam ilgili genelgenin valiliklere gönderileceğini söyledi.

Türkiye'de hayatın yüzde 80 durduğunu tespit ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, mesire alanları, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarları, yürümek, koşmak, spor yapmak, balık tutmak dahil yasaklanacak” şeklinde konuştu.

Otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını söyleyen Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı olacak, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Türkiye'de 12 belde ve köyde karantina kararı alındığını da söyledi. Bunların Rize ve Kütahya'da olduğunu belirten Bakan, "Bazı köylerde veya beldelerde bulaşma riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de beş ayrı noktada alınan tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var” şeklinde konuştu. Bakanın verdiği bilgilere göre, yaklaşık 19 bin 220 kişi karantina altında bulunuyor.