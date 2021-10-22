Soylu'dan 10 büyükelçiye: Edepsizsiniz

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak bir bildiri yayınlayarak AİHM kararının uygulanması ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçiye hitaben "Ne edepsizsiniz siz ya!" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 yıldır tutuklu bulunan iş adamı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanması çağrısında bulunan 10 büyükelçiye tepki gösterdi.

Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü'nde bir konuşma yapan Soylu, "Ya siz ne pervasız insanlarsınız ya, ne edepsizsiniz ya! Türkiye'ye 10 tane büyükelçi çıkacak diyecek ki şu adamı çıkartın. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Yarın 6-8 Ekim olaylarının faili, yönlendiricisi, PKK'nın oyuncağı, gurur duyduğu Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler" diye konuştu.

Aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilerinin bulunduğu 10 büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp, "hadsizlikle ve Kavala davasını siyasallaştırmakla" suçlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Afrika turu dönüşünde uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Osman Kavala'yı kast ederek "Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" demişti.

Soylu Türkiye'nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle gri listeye alınmasına ilişkin de yorum yaptı. Soylu "Bunun doğru olmadığını, siyasi bir karar olduğunu biliyoruz. Avrupa ile ilişkilerimizde hâlâ bu ayrımcılığı anlamak mümkün değildir" dedi. "Terörü finanse eden de Avrupa'dır, teröre güç veren de Avrupa'dır, teröre yön veren de Avrupa'dır, Batıdır" diyen Soylu "Bunun maliyetini yaşayan biziz. Bunun mücadelesini yaşayan biziz. Bunun ekonomisine, siyasi istikrarına, güvenlik istikrarına olan maliyetini yaşayan biziz. Ama suçladıkları Türkiye" ifadelerini kullandı.