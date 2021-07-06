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Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

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Hakkında hükümet içinde yalnız kaldığı değerlendirmeleri yapılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine destek açıklayan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "güven ve inancı için minnet ve şükran" duyduğunu söyledi.
Soylu'dan Bahçeli'ye: Minnet ve şükran duyuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada kendisine destek veren açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Twitter hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları sonrası İçişleri Bakanı Soylu'nun hükümet içinde yalnızlaştığı değerlendirmeleri yapılmıştı. Soylu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan iki toplantıya davet edilmemesi  bu iddiaları güçlendirmişti.

Bahçeli: Kim demiş Soylu yalnız diye?

Sedat Peker'in yayınladığı videolar ve paylaştığı Twitter mesajlarıyla hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sahip çıkan Bahçelibugün şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya yapılan siyasi linç girişimleri kaygıyla izlediğimizi, asla ve asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Soylu'ya itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye! Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert bir devlet adamıdır.”

Bahçeli daha önce de Süleyman Soylu'ya açık şekilde destek vermişti. MHP Lideri, mayıs ayında yaptığı açıklamada "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Hiç kimse TSK'nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. TSK'nın ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır" demişti.

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