Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür: 'Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan ötürü teşekkür etti.
Twitter mesajında Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" dedi.
Bahçeli, grup toplantısında Soylu'ya destek çıkarak şunları söylemişti:
İçişleri Bakanı yalnız değildir. Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır."
İçişleri Bakanı yalnız değildir. Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır."
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