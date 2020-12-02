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Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama: Böyle bir girişim söz konusu değil

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı ile ilgili iddialara ilişkin olarak  "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir" dedi.
Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama: Böyle bir girişim söz konusu değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast hazırlığı ile ilgili iddialara ilişkin olarak  "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı öne sürülmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Böyle bir suikast girişiminin söz konusu olmadığın belirten Soylu, "Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medya ile paylaşılmamasını isteriz. Terör örgütlerinin bir hedefleri daha vardır kendilerinden söz ettirmek" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik IŞİD militanlarınca suikast hazırlığı yapıldığı öne sürülmüştü. T24'e konuşan İBB kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğruladı ancak IŞİD militanlarının yakalandığı bilgisinin kendilerinde olmadığını söylemişti.

OdaTV, 23 Kasım'da İmamoğlu'nun korumalarına "Artık daha dikkatli ve duyarlı olun" talimatı verildiğini yazarken, IŞİD'in Türkiye'deki militanlarına örgütün 'Ekrem İmamoğlu öldürülsün' emri verdiğini iddia etmişti.

Habere göre; İmamoğlu'nun tüm koruma ekibinin uyarıldığı belirtilirken, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşılırsa veya tedbir alınabilmesi için takviye kuvvete ihtiyaç olursa acilen bilgilendirme istendi.

Yaşananların ardından İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun koruma önlemlerini artırdı. OdaTV, İmamoğlu'na suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanlarının da 'son anda' yakalandığını öne sürdü. T24'ün ulaştığı Büyükşehir Belediyesi kaynakları, İmamoğlu'na suikast planlandığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını doğrularken, saldırı hazırlığındaki IŞİD militanlarının yakalandığına ilişkin ise kendilerine bilgi gelmediğini aktardı.

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