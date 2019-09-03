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Soylu'dan İmamoğlu'na tehdit : Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'yu Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef aldı: "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var; başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz"
Soylu'dan İmamoğlu'na tehdit : Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'yu Diyarbakır'da görevden alınan belediye başkanlarını ziyareti üzerinden hedef aldı, "İşini yap, başımızın üzerinde yerin var; ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 'Düzensiz Göç ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Soylu burada yaptığı konuşmasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ü ve Diyarbakır'da görevden alınan eş başkanları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yu hedefe koyarak belediyelere kayyum atanmasını savundu: "Bir tanesi, bütün Türkiye de iyi biliyor önceki dönemde de görevden alınmıştı. Suçlu bulundu, sağlık bahanesiyle hapisten çıktı. Devlete meydan okur gibi tekrar aday gösterilmişti, biz bu 3'ünü görevden aldık. Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı, koşa koşa bunları savunmaya gitti. Biz, PKK ile ilgilerini alenen İçişleri Bakanlığı olarak ortaya koyduk ve bunların terör örgütüyle olan ilişiğini değerlendirdik. Demediler ki 'Bizim terör örgütüyle bir bağımız yoktur'. Ama dünkü açıklamasında 'Bu belediyelere iftira atıldı' diyor. Sadece yazıklar olsun. Ayıptır. Bu devlet 2 bin 200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla ayakta durmadı."

'Başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz'

Soylu, "Buradan söylüyorum; işini yap, başımızın üzerinde yerin var; ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde* ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke adına, bu millet adına, sağına soluna bakmayız. Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken terörist cenazelerinde mezarları başında yas tutan adamlara böylesine bir destek milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır, kimse kusura bakmasın" dedi. 

*pejmürde: perişan, yırtık, dağınık

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