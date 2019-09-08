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Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

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Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili bugün açıklama yapacağını söylemiş bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

* Doğru telaffuz kayyım. Ancak yapılan işleme kayyum da kayyım da demek hukuken yanlıştır. Türkiye hatalı bir kavram kullanıyor, yapılan işi kötüleştirme için kavramsallaştırma. Görevden alırsınız, hukuki hakkını ortadan kaldırırsınız, bu kayyımdır. Ama bizi yaptığımız işlem geçici görevlendirilen belediye başkanları. Yapılan işlem kayyım başkan değil, vekil başkan…

'ALDIKLARI CEZALAR ARTACAK'

* (Diyarbakır, Mardin, Van'a kayyum atanmasıyla ilgili) Biz burada görevden aldığımızda İçişleri Bakanı’na bu yetkiyi verir. 45, 46, 47. maddelerde durum bellidir. Teröre yardım ve yataklık eden… Biz geçen sefer bu hakkımızı kullandık, 94 tane belediye başkanını görevden aldık. Diyorlar ki ‘seçilmişler’. E, bu, devam etmesi gerektiğini mi gösteriyor? 41 belediye başkanının almış olduğu ceza 237 yıl 237 ay… Süren davalar var, aldıkları cezalar artacak.

* İçişleri Bakanı diyor ki biz ‘bunu denetlemekle yükümlüyüz’. Devletin kurumlarına uygun çalışıp çalışmadığını denetlemekle. Seçilmiş istediği terör eylemini yapabilme anlamına gelemez ki. Kamu düzenini sağlayamayız. Biz bir hukuk ülkesiyiz. Peki bunlar nasıl aday oluyorlar? Onun kanunu ayrı bunun kanunu ayrı. Orada diyor ki, şu tarihlerde suç işlemişse bu yargı aşaması bitmişse bunu aday olarak göstermem. Ama İçişleri Bakanlığı’na söylediği ayrı, siz bunu araştırmakla denetlemekle yükümlüsünüz.

* Bunlar ilk derece mahkemelerin verdiği kararlardır. Şırnak belediyesinde 19 havam çıkıyor. Bunlar da seçilmişlerdi. Burada şehitlerimiz oldu.

'BEN SANA SİYASET YAPTIRMAM'

* Hangi demokrasi, hangi seçilmişlik. CHP, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, seçilmişler diyor, eee. Hangi demokrasi kendini imha eder. Ahmet Türk cezaevindeydi, sağlık sebepleri nedeniyle çıktı. Bizim belediyelerimizde ne oldu diye baktılar mı? Eş başkanları görevlendiren Kandil’dir.  Çocukları dağa götürecekler, arkadaşlar da TBMM’de beyler paşalar gibi oturacak. Dünyada örneklerine bakın. Teröre karışıyorsan ben sana siyaset yaptırmam. Neyin seçilmişliği? Avrupa’da da oluyor, bize gelince ‘seçilmiş’ diyorlar. Demokrasi kurallarına herkes riayet edecek. Bir siyasi parti suçlu, suça meyilli olanları neden aday gösterir?

* Diyarbakır'ın belediye başkanı seçilmiş, terörist cenazesine gideceksin, caddeye teröristin ismini vereceksin, teröristleri gizli gizli tedavi edeceksin. Sonra ilk icraat olarak gelir gelmez al yıldızlı bayrağı çıkaracaksın. CHP'li kardeşlerim bunu nasıl içine sindiriyor? Ben bunu hazmedemem. 'Ben ayrı bir yapı oluşturacağım' diyor. Biz buna devlet olarak müsaade etmeyiz. 

* Tunceli, Mardin, Van terörden kimse gidemiyordu. Şu an turizm bölgesi. NIKE gelir mi Doğu Anadolu'ya? Geldi 12 bin çalışan olacak Ağrı'da. Şu an Tunceli'de tekstil atölyelerinde çalışacak adam bulamıyorlar.

* Çocuk parkına verdikleri isim terörist isimleri. Nasıl bir Türkiye bırakacağız yarına?

* 14 yaşında çocuklarımızı dağa kaçıracaklar, Murat Karayılan tecavüz edecek, biz de çocuklarımızı bunlara peşkeş çekeceğiz, öyle mi?

'ÜLKE YÖNETMEK BELEDİYE BAŞKANININ İŞİ DEĞİL'

Soylu'ya İstanbul'a kayyum atanıp atanmayacağına dair pazar günü açıklama yapacağını söylediği ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik pejmürde etmek ifadesini kullandığı hatırlatıldı.

* İstanbul kararını verdi. Demokratik ve hukuki bir karardır. İstanbul seçmeninin oy vermesinin bir sebebi var. Yerel hizmetleri gör, standardımı yükselt, ihtiyaçlarımı karşılayacak yatırımları yap, çöpümü topla, suyumu akıt, başıma seninle ilgili bir problem gelirse çöz, ulaşım sorunuyla ilgilen... Belediye ülke yönetmek için, iri iri, büyük büyük laflar etmek için seçilmez. Kendini işini yapar, halk da ona göre takdir eder. 

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