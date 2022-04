Soylu’dan sert sözler: Vesayetin yetiştirmeleri, Batı’nın beslemeleri

2013’teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi davası kararı sonrasında yaptığı açıklamada “Gezi özgürdür. Kavala özgürdür. Bugün tutukladığı bütün arkadaşlarımız özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir. And olsun! And olsun! And olsun!” dedi.

BAKAN SOYLU’DAN SERT SÖZLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Vesayetin yetiştirmeleri, Batı’nın beslemeleri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a dil uzatıyorlar. Çirkin yüzlü, çirkin sözlü hakaret sahipleri; Siz, size yakışanı yaparsınız, biz, bize yakışanı…” dedi.