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Soylu’nun BAE’ye yapacağı ziyaretin bilgisi Sedat Peker’e verilmiş

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından Peker cephesinden ilk yorum geldi.
Soylu’nun BAE’ye yapacağı ziyaretin bilgisi Sedat Peker’e verilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından Peker cephesinden ilk yorum geldi. Gazeteci Gökmen Karadağ, Peker’in ziyarete ilişkin yorumunu ilk kez TELE1 ekranlarında açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in kaldığı BAE’ye gitti. Soylu, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü.Heyetler arası görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.

Peker’in avukatı Ersan Barkın, Interpol tarafından sadece savunması alınmak üzere çıkarılan kırmızı bültenin, ‘tüm dünyada aranıyor’ biçiminde kapsamının genişletildiğini ifade etti.

Gazeteci Gökmen Karadağ, TELE1 ekranlarında yayınlanan Açıkça programında Peker cephesinden ziyarete yönelik ilk yorumu aktardı.

PEKER’E ZİYARET BİLGİSİ TÜRKİYE’DEN GİTTİ

Karadağ, Peker cephesi ile bulunduğu temasa ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Bu ziyaretin, bakanlığın resmi ziyaret programında yer alıp almamasıyla ilgili bir belirsizlik var. Resmi ziyarete yer almadığına ilişkin de iddialar var.

TELE1 yayınına bağlanan Peker’in avukatı Ersan Barkın ‘BAE istihbaratından Peker’e herhangi bir kişi görüşmeye dair bilgi vermiş değil. Ziyaretin bilgisi Peker’e Türkiye’den geldi’ bilgisini verdi.

Soylu’nun yanındaki heyette Holoğlu’nun da yer alması dikkat çekici. Çünkü, Peker’in hakkındaki davalar ve iade dosyasına eklenecek yeni soruşturma planları hakkında BAE’ye bilgi verme yönündeki tezi destekliyor.

Peker cephesinden bu ziyaret ile ilgili görüştüğüm kişiler, Peker’in ‘Ben zebaniyi gülerek karşılarım cezaevinden çekinmem’ sözlerini hatırlattı.

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