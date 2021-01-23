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Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

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Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı
Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twittter'daki paylaşımına hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan, "kamu görevlisine hakaret" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlendi.

Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

E.E, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

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