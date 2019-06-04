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Soylu’ya memleketi Trabzon’da protesto

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram nedeniyle gittiği Trabzon’da havalimanında ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganlarıyla protesto edildi.
Soylu’ya memleketi Trabzon’da protesto

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayramlaşmak için gittiği memleketi Trabzon’da havalimanında CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu karşılamak üzere bekleyen grup tarafından “Her şey çok güzel olacak” sloganlarıyla protesto edildi. Soylu “Akıllı ol Soylu” diyen bir kişiye de “Artistlik yapma” diye yanıt verdi.

Daha sonra protestoyla ilgili açıklama yapan Soylu “Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum” dedi.

Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hiçbir zaman Trabzon istismarcılığı yapmadım. Şunu ifade etmek istiyorum. Her türlü yaygarayı ortaya koymak isteyenlere müsade etmeyin. O provokasyona gelmem. Bunu kınıyorum. Bunu yanlış buluyorum. Ayıplıyorum. İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmak isteyenlere izin vermeyin.

Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var... Onun arkasında ezanıma, namazıma hakaret edenler var, onun arkasında Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. 23 Haziran'ı Türkiye'nin bir ideolojik kavganın başlangıcı yapmak istemelerinden korkuyorum.

Sen git 'İstanbul'da çalış, Ankara'da otur' diyor. Ekrem İmamoğlu, sana sesleniyorum. 

Ben Gabar'a giderken, terör örgütleri beni hedef gösterirken ona karışmadın da şimdi mi karışıyorsun. Bugün ben istediğim her yere giderim. 23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım.

İstanbul güçlü bir şehir ve önemli. İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz değil. İstanbul Mekke'nin, Kerkük'ün, Bosna'nın, Kabil’indir.”

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