Tel-Sen Yönetim Kurulu adına Başkan Tamay Soysan Basın Açıklaması yaptı:

Soysan; “Hükümete Çağrımızdır!!!”

‘Fiber Altyapı Projesini Tamamlanmalı Hükümet Projeye Sahip Çıkmalıdır’

Haberleşme altyapısı Ulusal politika kapsamındadır ve bu bağlamda devletin himayesinde olması kaçınılmazdır. Bunu sulandırmak kendi altyapılarını oluşturmak isteyen hiçbir kimseye ve veya kuruluşa bu taviz verilmemelidir ilkesi ile uzun zamandan buy ana mücadele verdiğimiz Telekomünikasyon Dairesi bünyesinde belirli bir yol katedilmiş ve varmak istediğimiz hedef yönünde Gönyeli Belediyesi ile imzalanan işbirliği protokolü gibi veya Bütçeden fiber altyapısına harcanmak için önemli bir kaynak ayrılması gibi önemli gelişmeler olmuştur. Ancak her ne hikmetse bu gelişmeler bir türlü sonuca ulaştırılmamakta ısrarala Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi gündemde tutulmak istenmektedir.

‘Gönyeli Belediyesi ile İşbirliği Projesi Hayata Geçirilmelidir’

Gönyeli Belediyesi ile Telekomünijkasyon Dairesi arasında 29 haziranda imzalanan işbirliği protokolü Gönyeli Belediye sınırları içerisinde kalan veya Gönyeli Telekomünikasyon santralinden haberleşme hizmeti alan veya alacak olan tüm ev ve iş yerlerine fiberoptik kablo ile haberleşme hizmetlerinin götürülmesini sağlayacak ve oluşturulacak bu altyapı şebekesinin masrafları tamamaen Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacak ve altyapı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecekti ancak yapılan işbirliği protokolü, ‘altyapının ada genelinde ve devlet tarafından yapılacak olacağı’ iddiasıyla protokolü onaylayan ayni Bakanlar Kurulu tarafından gerekçesiz şekilde iptal edilmişti. Gönyeli Belediyesi bu işbirliği ile yaklaşık 15 milyon lira yatırım yapıp bunu Telekomünikasyon Dairesine devredeceğini taahüt etmiştir, Maliye Bakanlığı’nın yaşadığı sıkıntılar ortadayken Belediyenin koyacağı bu önemli katkı niye elin tersiyle itiliyor. Bunun altındaki sebepler bizleri ürkütmektedir. Gönyeli Belediyesi ile işbirliği projesi karşılıklı güven sağlanarak bir an evvel hayata geçirilmelidir.

‘Fiber Altyapısının Genişletilmesinden Kaçınılmamalı Ayrılan Bütçe İvedi Olarak Kullanılmalıdır’

Ada genelinde bir altyapı oluşturulması fikrine kimse karşı değildir olamaz hele ki sendikamız asla karşı olamaz tabi bu develetin altyapısı olacak alternatif altyapılar yaratılmayacak şekilde olacaksa. Fiber alt yapımızı tahmin edilenden çok daha düşük maliyetlerle genişletmek mümkündür ve bundan kaçınılmamalıdır.

Öncelikle Hükümetin Türkiye’den adamıza gelen ve bölgelere ulaşan su projesi kapsamındaki fiber altyapısını derhal Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine almalıdır. Aynı şekilde KıbTek’e ait bulunan fiber altyapı da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine alınmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonar toplumla nerde ne kadar eksik veya fazla bir altyapıya sahip olduğumuz nerelere yatırım yapılması gerekliliği paylaşılmalı ve Bütçeden ayrılan miktar derhal buralara projelendirilmelidir. Israrla projelendirmeler geciktirilerek ayrılan bütçe kalemleri sadece kağıt üzerinde kalmaya devam ettirilmekte Telekomünikasyon Dairesi altyapısı yetersiz gösterilerek özelleştirmenin önü açılmak istenmektedir. Bunun Kabul edilmesi mümkün değildir. Hükümete bu konuda son çağrımızdır.

‘Hayat Pahalılığı Ödeneğinin Dondurulması Kabul Edilemez’

Hayat Pahalılığı ödeneğinin dondurulması bu ülke çalışanına ihanettir ülke ekonomisine ihanettir ülke insanını ve ülkeyi fakirleştişrecek en önemli adımdır. Hayatın pahalanmasını önleyemeyen, adaletli vergi sitemini dahi çalıştırmayan az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak bir sistemi dahi hayata geçiremeyen ve kaynak yokmuş gibi gösteren bu zihniyetin atmış olduğu bu adım kötü niyetlidir ve biz bu adımın bu ülke üzerinde açacağı derin yaralardan endişe duymaktayız. Ekonominin domino taşlarından biri de hayat pahalılığı ödeneğidir bunu düşürmek demek ekonominin taşlarının devirmek demektir. Bunu Kabul etmemiz mümkün değildir. Bu zihniyetin bu ülkeyi bu üke inasanını fakirleştirmesine müsaade etmeyecek yasal haklarımız doğrultusunda grev ve eylem de dahil olmak üzere üzerimize düşenleri yapmaktan kaçınmaycağız.