Soysan: Toplumun Menfaatine Olmayacak Hiçbir Uygulamaya Müsaade Etmeyeceğiz

Basın Açıklaması:

KKTC Modern Telekomünikasyon Şebekesi ve Altyapısı kurulumu öne sürülerek, Telekomünikasyon Dairesini yeniden yapılandırma adı altında yapılan çalışmaları hayretler içerisinde, endişe duyarak izlemekte ve bu çalışmalara katılan gerek Başbakanlık gerek şimdiki ve önceki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları gerekse Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarının acemice iş bilmez tavizkar tabiri caizse peşkeş çekici yaklaşımları sonucu Dairenin her geçen gün verimsiz halde gösterilmesine çalışılmasına öfke duymaktayız.

Telekomünikasyon Dairesi bu idareciler yüzünden verebileceği verimin yarısını verememektedir. Bunun sebepleri açıktır. Dairenin yeniden yapılandırılması adına birilerine peşkeş çekilme hesapları üzerinden üretilen türlü senaryolar esas yapılması gereken işlerin ötelenerek yapılmasına müsaade edilmeyerek dairenin verimsiz olduğu öne sürülmeye çalışılmaktadır.

Bakan Tolga Atakan halkı yanılttı mı?

Kısa süre önce Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı yapan ve halkımıza basın önünde sunum yaparak Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili açıkladığı projeyi gündeme getiren Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan bu projesini herhangi bir fizibilite çalışması yapmadan mı ortaya koydu ki şimdiki yönetim Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili fizibilite çalışması yapılması ve nasıl bir yapı oluşturulması amacını öne sürerek TC Cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm Ofisinden hizmet alıyor.

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden hizmet talep etmek ne demek?

KKTC Başbakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Bilişim Ofisinden hizmet talep ederek, Telekomünikasyon Dairesinin mevcut durum tespiti yapılmasının ve bu tespite göre de ‘modern telekomünikasyon şebekesi ve altyapının nasıl kurulabileceği ve ihtiyaç duyulan yatırımların neler olabileceğinin saptanması hususunda alınacak hizmet bize göre tabiri caizse ‘KKTC Telekomünikasyon Dairesini nasıl tertipleyim abi?’ sorusuyla eş anlamlıdır.

Toplumun Menfaatine Olmayacak Hiçbir Uygulamaya Müsaade Etmeyeceğiz!!!

Her yeni gelen hükümet Telekomünikasyon Dairesi üzerine bir senaryo ortaya koyarak halka daire verimsiz bu nedenle modern şebeke ve altyapı yapacağız, 5G getireceğiz, 3. GSM Operatörü gelecek vs gibi söylemlerle esası kamufle edip Telekomünikasyon Dairesini özelleştirmek istediklerini saklıyorlar.

Halbuki Telekomünikasyon Dairesi kendi ayakları üzerinde durabilir yeter ki doğru niyetle işletilmeye gayret edilsin.

Bu ülkenin çağdaş bir haberleşme şebekesine ihtiyacı vardır bunun da imkanları Telekomünikasyon Dairesinde mevcuttur. Başka yerde aramak bu topluma yapılacak en büyük hainliklerden biri olacaktır. Bu toplumun menfaatine uygun olmayacak hiçbir uygulamaya Telekomünikasyon Dairesinde müsaade etmeyeceğiz.

Hükümeti Uyarıyoruz Telekomünikasyon Dairesine Sahip Çıkın!!!

Telekomünikasyon Dairesi altyapısı üzerinden herkes zengin olmuş sizlere çalıştırmayı becertmiyorlar diye bu yapıyı özelleştirelim mi? Niye ADSL, VDSL ve benzer hizmetleri Daire satmıyor? Niye su projesi ve birçok yerdeki elektrik projesi üzerindeki fiber altyapı Telekomünikasyon Dairesi mülkiyetine alınmıyor? Bu mülkiyetler alınmadan hangi altyapı Dairenin olacak diye biliyorsunuz? Gönyeli Projesine derhal sahip çıkın? Fiber altyapısına konulan paranın Maliye tarafından geri alınmasına derhal sahip çıkın?

Hükümeti, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı, Müsteşarını ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürü’nü son kez buradan UYARIYORUZ!!!

Telekomünikasyon Dairesine sahip çıkın…

Bilin ki iki elimiz yakanızdadır bunlara sahip çıkmazsanız bu halk da size sahip çıkmayacaktır.

Yönetim Kurulu adına;

Tamay Soysan

Başkan