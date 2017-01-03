Soyundu göğüsleriyle oynattı! Kreşte öğretmen skandalı

İstanbul Fulya'da bulunan P.G. Bakımevi'nde yaşları 3 ile 7 arasında değişen bir grup çocuğun, sınıf öğretmeni Yasemin A.'nın cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edildi.

İSTANBUL Fulya'da bulunan P.G. Bakımevi'nde yaşları 3 ile 7 arasında değişen bir grup çocuğun, sınıf öğretmeni Yasemin A.'nın cinsel istismarına, darp ve tehdidine maruz kaldıkları iddia edildi.

Yasemin A.'nın, 3.5 yaşındaki erkek çocuğu D.K.'ye şiddet uyguladığı iddia edildi. Anne Özden K., öğretmenin çocuğu kolundan tutarak fırlattığı ana tanık oldu. Durumu okul müdürü Yıldız B.'ye anlattı.Müdür anneyi sakinleştirdi. Bakımevinde Şirinler sınıfında stajyerlik yapan Esma K. da Yasemin A.'nın çocukların özel bölgelerine dokunduğuna, yanlarında soyunup göğüsleriyle oynamalarına izin vermesini gizli çekimle kaydedip Özden K.'ye gönderdi. Özlem K. görüntülerle savcılığa başvurdu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu'nca başlatılan soruşturmada genç stajyer okul müdürü ve sınıfın diğer öğretmeni Ayça Ç.'nin durumu bildiği halde sessiz kaldığını beyan etti. Savcılık tarafından 3.5 yaşındaki 3 öğrencinin, öğretmen Yasemin A. tarafından kötü muamele, darp ve cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen bir iddianame düzenlendi. İddianamede öğretmenin çocuğa attığı terlik silah olarak kabul edildi ve istismara maruz kalan çocuklara işlenen suçlardan 38.5 yıldan 50 yıla kadar hapsi istendi.