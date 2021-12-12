Soyunduğu Anları Paylaşan Genç Öğretmenin Başı Fena Dertte!
Tahrik edici bir şekilde kendine dokunduğu ve zeminde dans ettiği görüntülerden dolayı gelen tepkiler karşısında öğretmen, videoyu öğrencileri görsün diye paylaşmadığını söyleyerek kendisini savundu.
Rusya'da 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina, soyunduğu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca veliler büyük tepki gördü. Velilerin tepkisi üzerine okul yönetimi genç öğretmen hakkında soruşturma açtı.
12 Aralık 2021 Pazar 22:22
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