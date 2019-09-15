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Soyunma kabininde kadını görüntüleyen müezzin: Arkadaşım sandım; şakaydı

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Soyunma kabininde kadını görüntüleyen müezzin: Arkadaşım sandım; şakaydı
Soyunma kabininde kadını görüntüleyen müezzin: Arkadaşım sandım; şakaydı

Bursa’da mağazadaki soyunma kabininde bir kadının fotoğrafını çekince tutuklanan 43 yaşındaki müezzin Yakup Ç., “Arkadaşım sanıp şaka yapmak istedim” dedi.

Yakup Ç., temmuz ayında Nilüfer ilçesindeki bir AVM’de 26 yaşındaki M.V.’yi soyunma kabininde gizlice görüntülerken yakalandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre müezzin hakkında Bursa 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘cinsel taciz’ ve ‘özel hayata ihlal’ suçlarından üç yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

‘Kabinde arkadaşım olduğunu düşündüm’

Yakup Ç., savunmasında şunları söyledi: “Olay günü alışveriş yapmak için AVM’ye gitmiştik. Kıyafetlerimi denemek için kabinlerden birine girdim. Kabinde kıyafetleri denerken, çok samimi olduğum arkadaşımın sesini duyar gibi oldum. Ona şaka yapmak için telefonu çıkararak, yan taraftaki kabinde arkadaşım bulunduğunu düşünerek, video ve  fotoğraf çekmeye başladım. Ne kadar çektiğimi ve kaydettiğimi hatırlamıyorum. Orada bir kadın olduğunu bilmiyorum. Kadın çığlık atmaya başlayınca arkadaşım olmadığını anladım. Daha sonra mağazadan ve AMV’den ayrıldım. Güvenlikçiler beni durdurdu. Daha sonra gözaltına alındım. Olayda sonra ben ve ailem mağdur olduk. Mesleğimden uzaklaştırıldım. Kadından özür diledim. Beni affetmelerini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum.”

‘Başkalarının fotoğrafları vardı’

M.V. ise olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek şunları anlattı: “Reyondan aldığım kıyafetleri denemek için kabine gittim. Soyunduğum esnada kafamın üzerinde bir cep telefonu olduğunu gördüm. Çığlık atarak giyinmeye başladım. Daha sonra giyinip kabinden çıkarak o kişiyi takip ettim. Onu yakaladığımda bana, ‘Şeytana uydum, beni affetin. Bu utançla yaşayamam. Beni öldür’ dedi. Polis, o kişinin telefonunu açtı. Bana ve başkasına ait çıplak videolar vardı. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum.”

 

Mahkeme, müezzinin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

 

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