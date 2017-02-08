CTP'li vekil Erkut Şahali, kişisel sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün açıklamalarını eleştirdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün katıldığı özel bir TV programındaki açıklamalarına ilişkin "boş konuşmak" deyimini kullandı.

Özgürgün katıldığı programda ülke gündemine ilşkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve muhalefete erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Şahali Başbakan Özgürgün'ün açıklamalarına ilşkin eleştirisinde şu ifadelere yer verdi:

Akıncı'yı kale almazmış, müzakereler dursunmuş, KKTC 'B' planlarıymış, maaşlara iyi artış yapmışmış, TC ile imzalanan protokolde hiçbir sorun yokmuşmuş....

Bir başbakan ancak bu kadar 'boş' konuşur, az konuşur ama her seferinde de çam devirir.

An itibariyle 'erken seçim' gündemiyle kurmay heyeti ile toplantıdaymış, bari bir kez doğru bir şey yapıp o kararı verse de hem kendini hem de halkı kurtarsa ya...

Söz, gücü yetmezse, takviyesi hazırdır!