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Sözcü Doğruyol'dan Cumhurbaşkanı Tatar'ın Fransa Büyükelçisi’ni Kabulüyle İlgili Açıklama

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Sözcü Doğruyol'dan Cumhurbaşkanı Tatar'ın Fransa Büyükelçisi’ni Kabulüyle İlgili Açıklama
Sözcü Doğruyol'dan Cumhurbaşkanı Tatar'ın Fransa Büyükelçisi’ni Kabulüyle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün görüştüğü Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’ya, “bölgede ve Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki devletin iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün Fransa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu makamında kabul ederek yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Doğruyol, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, muhatabıyla Cenevre’de gerçekleşen 5 + BM gayriresmî toplantısını ve Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapmış olduğu görüşmeyi ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 

Cumhurbaşkanımız ayrıca muhatabına, bölgemizde ve Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki Devlet’in iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini vurguladı.”

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