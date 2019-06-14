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Sözcü Gazetesi davasında karar duruşması 4 Eylül'de yapılacak

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Sözcü Gazetesi sahibi ile sekiz çalşanının yargılandığı davada 6 sanık son savunmasını yaptı. Dava son savunmalar ve karar için 4 Eylül'e ertelendi.
Sözcü Gazetesi davasında karar duruşması 4 Eylül'de yapılacak

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Emin Çölaşan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığı ile katıldı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarıo Necati Doğru muhabiri Gökmen Ulu'nun da arasında bulunduğu 7 sanık ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı aralarında Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek'in bulunduğu bazı CHP'liler de izledi.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Emin Çölaşan, "FETÖ'ye yardım ettiği" suçlamasını reddetti:

"FETÖ olayı ve terörü desteklediğimiz olayı bizim gazetemize sığmaz. Bizde öyle bir şey olmaz. İddia makamının suçlamalarını çürüttüm. Beraatimi istiyorum"

 

Köşe yazarı Necati Doğru ise "Ahlakım, düşüncem, dünya görüşüm FETÖ'cülüğün yakınından, yanından geçmez. Beni lekeliyorlar. Bu lekelemeye izin vermeyin beratımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, bazı sanık avukatlarının savunma yapmak için ek süre istemelerini kabul etti. Son savunmalar ve karar duruşması için 4 Eylül'e erteledi.

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