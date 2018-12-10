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Sözcü Gazetesi'ne FETÖ soruşturması.. 15 Yıla kadar hapis isteniyor

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Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun ve bazı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 isme "FETÖ’ye yardım" davası açıldı. 15'er yıl hapisleri isteniyor.
Sözcü Gazetesi'ne FETÖ soruşturması.. 15 Yıla kadar hapis isteniyor

19 Mayıs 2017 günü düğmesine basılan algı operasyonunda, basın ve demokrasi tarihine kara sayfa olarak geçen bir karara imza atılmış, arkadaşımız Gökmen Ulu ve Mediha Olgun sadece ‘haber yaptıkları' için tutuklanmışlardı. Bu soruşturmanın ilerleyen  safhasında söz konusu iddialar tek tek çürütülmüş ve gazeteciler özgürlüklerine kavuşmuşlardı. Bugün basın ve demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Dosyada şüpheli olarak bulunan Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında ise “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme” suçu kapsamında ise takipsizlik kararı verildi. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi.

61 sayfalık iddianamenin tamamının ise bizzat İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘çürütülen’ davasından kopyala-yapıştır olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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