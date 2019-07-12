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Sözcü yazarı Toker: Babacan'ın istifa açıklamasında az kullanılan bir sözcük dikkatimi çekti

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"Bu İngilizce 'challenge' sözcüğünün karşılığı olarak düşünülmüş gibi görünüyor"
Sözcü yazarı Toker: Babacan'ın istifa açıklamasında az kullanılan bir sözcük dikkatimi çekti

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, kurucusu olduğu AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın yeni parti hazırlığını da duyurduğu açıklamasında az kullanılan bir kelimenin dikkatini çektiğini söyledi. Toker, bu kelimenin "sınama" olduğunu kaydederek, "Türk Dil Kurumu sözlüğünde, 'sınama işi, deneme, tecrübe' denilse de metindeki 'sınama' -yakın zamana dek 'meydan okuma' olarak tercüme edilen- İngilizce 'challenge' sözcüğünün karşılığı olarak düşünülmüş gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

 

Toker'in "Babacan’ın ‘sınamalar’ı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

 

Ali Babacan'ın  istifası ile -parti demeden- yeni parti hazırlığını duyurduğu açıklamasında az kullanılan bir sözcük dikkatimi çekti: “Sınama.”
Son yıllarda partisi ile “aklen ve kalben ayrışma yaşadığını” vurguladıktan sonra “aynı süreçte Türkiye yeni sınamalarla karşı karşıya kaldı” diyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “sınama işi, deneme, tecrübe” denilse de metindeki “sınama” -yakın zamana dek “meydan okuma” olarak tercüme edilen- İngilizce “challenge” sözcüğünün karşılığı olarak düşünülmüş gibi görünüyor.
Yıllar boyu uluslararası ilişkilerde ve özellikle küresel sermayenin bir oyuncu olarak yer aldığı sahalarda sayısız haberi izlerken; gerek konuşma gerekse metinlerde sık rastladık “challenge” sözcüğüne.
AB, IMF, Dünya Bankası raporlarında, toplantı ve ikili temaslardan aşina olduğumuz bu kelimenin tam karşılığı bir türlü bulunamadı. Dilimize “meydan okuma”  diye tercümesinin yetersiz kaldığı da konuşulurdu. Belki bu nedenle son dönem bazı haberlerde “sınama”kelimesine rastlıyoruz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan da kullandı.) Siyaseten bu kelime yeğlendiğinde; zorluk, mücadele, bilgi beceri gerektiren durumlar demek yerine daha soğukkanlı ve yukarıdan bakan bir ifadeyi tercih etmiş oluyorsunuz.
Bir adım daha ileriye taşıyor ve Babacan'ın imzasıyla yaptığı ilk açıklamasındaki bu ve başka diğer ifadelerin sadece “içeriden” değil, küresel nitelikli gözlerce de gözden geçirildiğini hatta önerildiğini düşünüyorum.
Detay gibi görünen tek bir kelimeye fazla anlam yüklediğimi düşünüyorsanız, şunu söylemek zorunlu:  Babacan'a bu yeni dönemde sorulacak sorular tam da onun bu sözcükle anlatmak istediği sarsıcı, kitlesel olaylarda ne yaptığı, nerede durduğu, suskunluğuyla ilgili olmalıdır.

 

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