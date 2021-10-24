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Sözde “Belediye Başkanı” Yoannu Kapalı Maraş’ı Ziyaret Etti

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Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun, sözde “Belediye Meclisi’nin” 26 üyesinden 20’si eşliğinde dün kapalı Maraş’ı ziyaret ettiği bildirildi.
Sözde “Belediye Başkanı” Yoannu Kapalı Maraş’ı Ziyaret Etti

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun, sözde “Belediye Meclisi’nin” 26 üyesinden 20’si eşliğinde dün kapalı Maraş’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Alihtia’ya göre Simos Yoannu ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Biz kentimize geldik. İşgal altındaki kente bugünkü ziyaretimizin üç sebebi vardı” diyerek şunları ekledi:

“1-Kentin meşru yönetimi olarak ne olduğunu, ne yaptıklarını neyi açtıklarını kendi gözlerimizle görmek. 2-Bütün dünyaya bu kentin bize, Maraşlılara ve yönetimine ait olduğunu göstermek. 3-Barış içinde geldiğimiz, birlikte yaşamaya Kıbrıs sorununu çözmeye, Kıbrıslı Türkler ile aramızda bizi ayıran hiçbir şey olmadığını,  bu inanlarla birlikte yaşayabileceğimiz mesajını vermek.”

Kapalı Maraş’taki faaliyetlere karşı sürekli girişimlerde bulunduklarını ve buna devam edeceklerini de söyleyen Yoannu, bu çerçevede sürekli temaslarda bulunduklarını, mektuplar gönderdiklerini, yakında Londra’ya ve AB’ye gitmeye hazırlandıklarını anlattı.

Gazete bu kapsamda sözde “belediyeden” bir heyetin de Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ettiğini de yazdı.

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