Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos “öngörülemeyen gelişmelerden” söz etti

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’un, kısa zaman içerisinde “öngörülemeyen gelişmelerin” yaşanacağı şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve beraberindeki heyetin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü yazdılar.

Habere göre, görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galanos, bugünkü durumla alakalı olarak Anastasiadis tarafından bilgilendirildiklerini söyledi.

“Öngörülemeyen gelişmeler” ifadesiyle neyi kast ettiği şeklindeki bir soru üzerine Galanos, Türkiye’deki seçimlerde, Türkiye’de ne olacağını kast ettiğini belirtti.

Anastasiadis’in iyimser veya kötümser mi olduğuna ilişkin başka soru üzerine Galanos, Anastasiadis’in bugünkü duruma ilişkin olarak, pragmatist olduğunu da ifade etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Galanos ve beraberindeki heyet ile görüşmesi sırasında, müzakerelerin yeniden başlamaması konusunda hayal kırıklığına uğramış gözüktüğünü de yazdı.