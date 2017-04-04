 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.333
  • Altın 147,596
  • Dolar 3,6461
  • Euro 3,8880
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos “öngörülemeyen gelişmelerden” söz etti

»
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos “öngörülemeyen gelişmelerden” söz etti
Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos’un, kısa zaman içerisinde “öngörülemeyen gelişmelerin” yaşanacağı şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos ve beraberindeki heyetin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüştüğünü yazdılar.

Habere göre, görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galanos, bugünkü durumla alakalı olarak Anastasiadis tarafından bilgilendirildiklerini söyledi.

“Öngörülemeyen gelişmeler” ifadesiyle neyi kast ettiği şeklindeki bir soru üzerine Galanos, Türkiye’deki seçimlerde, Türkiye’de ne olacağını kast ettiğini belirtti.

Anastasiadis’in iyimser veya kötümser mi olduğuna ilişkin başka soru üzerine Galanos, Anastasiadis’in bugünkü duruma ilişkin olarak, pragmatist olduğunu da ifade etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Galanos ve beraberindeki heyet ile görüşmesi sırasında, müzakerelerin yeniden başlamaması konusunda hayal kırıklığına uğramış gözüktüğünü de yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Pulya avının önlenmesi operasyonlarının bilançosu büyük04 Nisan 2017 Salı 10:23
  • Kasulidis: "Kıbrıs Türk tarafının tezleri Denktaş’ın zamanından bu yana aynı"04 Nisan 2017 Salı 10:23
  • Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarına ilişkin yeni düzenlemeler03 Nisan 2017 Pazartesi 17:14
  • Midesinde 800 gram kokainle Larnaka’ya geldi03 Nisan 2017 Pazartesi 17:13
  • EDEK Güney’de referandum istiyor03 Nisan 2017 Pazartesi 17:12
  • DİKO ile AKEL arasında DİSİ yasa önerisi zıtlaşması03 Nisan 2017 Pazartesi 17:11
  • Dört ülke bakanı EASTMED’i görüşmek üzere bir araya geliyor03 Nisan 2017 Pazartesi 17:10
  • Rum polisi KKTC’den geçtiği iddia edilen 3 mülteci yakaladı03 Nisan 2017 Pazartesi 17:08
  • Atina ve New York’ta EOKA’nın faaliyete geçiş yıldönümü kutlandı03 Nisan 2017 Pazartesi 17:07
  • Güneyde yaz zor geçecek03 Nisan 2017 Pazartesi 17:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti