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Sözde "Maraş" Belediye Başkanı da, Spehar ile görüştü

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Aleksis Galanos ve "Belediye Meclisi" heyeti, 28 Haziran'da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e verdikleri Kapalı Maraş’ın açılmasına dair gelişmelerle ilgili muhtıranın suretini vermek üzere dün Elizabeth Spehar ile görüştü.
Sözde "Maraş" Belediye Başkanı da, Spehar ile görüştü

Aleksis Galanos ve "Belediye Meclisi" heyeti, 28 Haziran'da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e verdikleri Kapalı Maraş’ın açılmasına dair gelişmelerle ilgili muhtıranın suretini vermek üzere dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Haravgi’nin, sözde “Belediye” tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberine göre Spehar, BM’nin Maraş ile ilgili kararlarına bağlılığını yinelediği, Kıbrıs Türk tarafından herhangi resmî bir bilgilendirme yapılmamış olmasına rağmen biriminin, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamada Spehar’ın “BM’nin hedefi, Güvenlik Konseyi kararlarıyla kendisini bağlayan, Maraş’ın iadesi ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasıdır. BM kararlarının ruhundan ve tayin ettiği meşruiyetten hiçbir kayma kabul edilmeyecek çünkü BM’nin bu konuya büyük bir hassasiyeti vardır” dediği kaydedildi.

Gazete Spehar’ın heyete, herhangi bir gelişme olması halinde sözde Belediye ile temas içerisinde olacaklarını ve BM’nin konuyu yakından takip ettiğini söylediğini de ekledi.

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