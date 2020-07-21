Sözde “Maraş Belediyesi’den” Slogan Tepkisi

Sözde “Maraş Belediyesi’”nin, “Mağusa Bölgesi Turizm Kalkınma ve Tanıtım Şirketi’”nin şehrin turizm tanıtım için kullandığı slogana tepki gösterdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, kısa adı “ETAP Ammohostu” olan “Mağusa Bölgesi Turizm Kalkınma ve Tanıtma Şirketi’”nin, “Mağusa bölgesinin” turizm kalkınması için geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni strateji çerçevesinde kullandığı “Mağusa sizin yazınız” şeklindeki sloganın, tepkiye neden olduğunu yazdı.

Habere göre sözde “Maraş Belediyesi” bu sloganın kullanılmasının, “işgal altındaki şehrin anılarının canlı tutulması için yaptıkları mücadelede maalesef, hesaplanamaz zarara ve karışıklığa neden olduğunu” belirtti.

Sözde “Maraş Belediyesi” bölgenin, 46 yıldır “Türk işgali” altında olduğunu ve 1974’ten beri yaz görmediğini, şu anki durumun da bu yıl da görmeyeceğini gösterdiğini savundu.