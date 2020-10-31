Sözde “Maraş Belediyesi”nden Maraş İçin "Aydınlatma" Kampanyası

Habere göre, Dimitriadis, çözüm planlarında ve BM kararlarında öngörülen Maraş’ın iadesinin, Türk tarafınca değiştirildiğinin görüldüğünü belirtti.

Sözde “Maraş Belediyesi”nin, Maraş’taki Türk eylemlerinin sona erdirilmesi hedefiyle “aydınlatma kampanyası” başlatacağı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günkü görüşmesi öncesinde, Anastasiadis ile bu konuyu görüşmek istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Maraş kökenli Rumların bu konudaki görüşlerinin bilinmesi için basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden; hatta Kıbrıslı Türkler için de Türkçe hitapta bulunulacağını söyledi.

Habere göre, Yoannu, televizyon kanallarındaki yayınların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye ve Maraş’a ziyareti öncesinde başlatılacağını kaydetti.

Erdoğan’ın Fransa’daki karikatürlerden rahatsız olduğuna dikkat çeken Yoannu, “Başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı Maraş’a piknik yapmaya geldiğinde biz nasıl hissediyoruz?.. Piknik yapmaya nereye gidecek? Onun değildir. Orayı savaş ve şiddetle ele geçirdi” dedi.

Yoannu, belediye heyetinin hafta içinde BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle bir araya geldiğini ve 5 daimi üyenin liderlerine ve Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi partilere mektup gönderdiklerini belirtirken; belediyenin Türklerin planlarını durdurmaya yönelik imkanlarının kısıtlı olduğunu ve AB ile BM’ye bu konuda baskı yapması gereken tarafın Rum Hükümeti olduğunu söyledi.

Maraş kökenli Rumları soğukkanlı olmaya davet eden Yoannu, kent sakinlerine Kıbrıs Türk idaresi altına dönmeme çağrısında bulunarak, Kıbrıs Türk idaresi altına dönenlerin, bu eylemlerinin getireceği yükümlülükleri ve sonuçları kendilerinin üstleneceğine vurgu yaptı.

Yoannu, müzakerelerin olumsuz sonuçlanması halinde, kimsenin kimseye Kıbrıs Türk idaresi altına dönmeyi yasaklayamayacağını, ancak kimsenin de belediyenin vatandaşlara öğüt vermesini engelleyemeyeceğini kaydetti.

Habere göre, Yoannu, Maraş’ın yeniden şekillendirilmesinin Türk kurumları ve belediyeleri tarafından yapılacağının görüldüğünü belirterek, bu bölgenin Kıbrıs Türk toplumuyla hiçbir ilişkisi olmayacağını iddia etti.

Yoannu, Maraş’ın, Mağusa’nın mali açıdan nefes aldıran bölgesi ve ruhu olduğunu ifade ederek, Maraş olmadan Mağusa’nın refaha kavuşamayacağını ve bu bölge kaybedilirse Mağusa’nın olmayacağını söyledi.

Tatar-Anastasiadis görüşmesinin Maraş’a ne olacağı açısından gösterge niteliği taşıdığını belirten Yoannu, bu sebepten ötürü Anastasiadis’ten Maraş ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak hedefiyle randevu talep ettiklerini; ancak henüz bu talebe yanıt alamadıklarını kaydetti.

Gerekirse dinamik eylemler düzenlemekten kaçınmayacaklarına da işaret eden Yoannu, pandeminin bu tip etkinlikleri zorlaştırdığını belirtti.

DİMİTRİADİS: “TOKİ’NİN İŞGAL BÖLGELERİNDEKİ ZİYARETİ ENDİŞE VERİCİ”

Öte yandan Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, TOKİ’nin (Toplu Konut İdaresi) ve Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Maraş ziyaretinin endişe verici olduğunu söyledi.

Habere göre, Dimitriadis, çözüm planlarında ve BM kararlarında öngörülen Maraş’ın iadesinin, Türk tarafınca değiştirildiğinin görüldüğünü belirtti.

TOKİ’nin büyük bir güce ve iş hacmine sahip olduğunu kaydeden Dimitriadis, BM kararlarını ihlal ederek Maraş’a veya Derinya yolunun diğer kısmına konut inşası yapıp yapmayacağı sorusunu da sordu.

Dimitriadis, Maraş’ın sahil şeridinin açılmasının, Rumların mülkiyet durumunu etkilemediğin de sözlerine ekledi.