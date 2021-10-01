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Sözlü çeviri atölyesi yarın gerçekleşiyor

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Dil Alanında Destek Projesi” kapsamında düzenlenen sözlü çeviri atölye çalışmalarının dördüncüsü yarın gerçekleşiyor.
Sözlü çeviri atölyesi yarın gerçekleşiyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Dil Alanında Destek Projesi” kapsamında düzenlenen sözlü çeviri atölye çalışmalarının dördüncüsü yarın gerçekleşiyor.

Proje yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, atölye 10.00 – 14.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden çevrim içi olacak ve “Not Alma Teknikleri ve Ardıl Çeviri” konuları ele alınacak.

Rozan ve diğer not alma ilkeleri ile ardıl çevirinin genel ilkeleri, uygulamalı not alma ve ardıl çeviri alıştırmaları üzerine yoğunlaşılacak atölye çalışması, proje kapsamında gerçekleşmesi planlanan altıncı uygulamalı etkinlik olacak.

Sözlü çeviri konusunda mesleki gelişimi amaçlayan çevirmenleri hedefleyen atölyeye, eşzamanlı ya da ardıl çeviri konusunda en az üç yıl deneyimi olan çevirmenler veya üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümü mezunlarının https://bit.ly/3mRDagi bağlantısından kayıt yapabilecek.

Atölyede eğitmen ve moderatör olarak yer alacak olan Bahar Çotur’un, AB kurumlarına akredite ve AIIC üyesi bir konferans çevirmeni olduğu ve Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde öğretim elemanı olarak sözlü çeviri dersleri verdiği belirtilen açıklamada, sorular için erdim.tuerkmen@bseurope.com adresine e-posta gönderilebileceği de kaydedildi.

 

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