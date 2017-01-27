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“Sözüm hala geçerli. Kimin doğru söylediği şubat ayı maaşlarında ortaya çıkacak”

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“Sözüm hala geçerli. Kimin doğru söylediği şubat ayı maaşlarında ortaya çıkacak”
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hayat pahalılığının Ocak ayı maaşlarına yansıtıldığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, 2011 yılından itibaren kamuda  işe başlayanların  durumlarını düzeltecekleri yönünde verdiği sözün hala geçerli olduğunu vurgulayarak,  2010 yılında yürürlüğe giren yasa altında  kamuda işe başlayanlara Ocak ayında vermeyi planladıkları refah payını dövizdeki dalgalanma nedeniyle Ocak maaşlarına yansıtamadıklarını ancak, Şubat  maaşlarında arzu edilen olmasa da  bir düzenlemenin  söz konusu olacağını kaydetti.

Dün Maliye Bakanlığı önünde zamları düzenlediği eylemle protesto eden ve kendisini ‘yalan söylemekle’ suçlayan KTAMS, KTOEÖS ve KTÖS’ün eylemine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’dan dönüşünde  yanıt verdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş açıklamasında  sendikacıların Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerinin asıl amacının maaşlı sendikacılığın ortadan kalkacak olması olduğunu  belirtti.

Hayat pahalılığını Ocak maaşlarına yansıttıklarını ancak aradaki farkı ortadan kaldırmaya yönelik, 2010 yasasıyla kamuda işe başlayanlara daha fazla artış vermek ve refah payını artırmayı Ocak maaşlarına yansıtamadıklarını söyleyen Denktaş, bunun dövizdeki dalgalanmadan kaynaklandığını ancak Şubat maaşlarında arzu edilen olmasa da bir düzenlemenin söz konusu olacağının bilinmesini istedi.

Denktaş, “Döviz dalgalanması her vatandaşı olduğu kadar Maliye’yi de vurdu. Dolayısıyla hayat pahalılığını Ocak ayı maaşlarına zamanında yansıtarak ödüyoruz. Şubat maaşlarının zamanına kadar da yeni bir hesaplama yapma ihtiyacı hissettik. Düşündüğümüz artışı veremeyecek olsak bile 2010 yasasına bağlı çalışanlara yönelik ek bir refah payı ödenecek” dedi.

Verdikleri sözleri yerine getireceklerinin altını çizen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Biz verdiğimiz sözün arkasında dururuz ve bu artışı düşündüğümüz oranda olmasa bile ödeyeceğiz.

Ancak sendikacılar, ‘maaşlı sendikacılıktan, profesyonel sendikacılığa geçme’ sözümüzü de unutmasınlar, bu sözümüzü de yerine getireceğiz” diye konuştu.

Sendikacılar tarafından dünkü eylemde  taşınan ve kendisini hedef alan pankarta da dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, “Astıkları pankart için de teşekkür ederim. Ben o pankartı orada tutacağım günü geldiğinde yalancının kim olduğu ortaya çıksın diye” dedi.

Serdar Denktaş, kişisel olarak hiçbir sendikacıyla, hiçbir sorunu olmadığını, görüşüp, konuştuğunu, ancak örgütsel olarak sorunlarının var olduğunu, kimin haklı, kimin haksız olduğunun da kısmetse gelecek ay maaşlar ödenince ortaya çıkacağını belirtti.

Denktaş,  özellikle Maliye Bakanlığı önünde yer alan eylemlere güldüğünü, çünkü esas nedenin, maaşlı sendikacılıktan, profesyonel sendikacılığa dönüş kararı olduğunu, sendikacıların bunu söylemek yerine başka bahanelere sığındıklarını kaydetti.

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