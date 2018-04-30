'Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli' İzmirli Sanatseverlerle Buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı belgeselde, Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının ele alındığı belirtildi.

Drama Yönetmenliğini Ömer Evre’nin ve Görüntü Yönetmenliğini Zeyde Yalıner Örek’in üstlendiği belgeselin gösterimi, seçkin bir davetli grubunun katılımı ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleştirildi. Filmin gösterimine hayatı belgesele konu olan Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin yanı sıra, Beria Okan Özoran’ın oğlu Prof. Dr. Yavuz Özoran, KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Haksever ve dernek üyeleri, Okan Ailesi ile İzmir’de yaşayan Kıbrıslı Türkler katıldılar.

Dikmen; “Kıbrıs’ın İlk Kadın Gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin Aramızda Oluşu Ve Gazeteciliğe Başlama Öyküsünü Birlikte İzlememiz Gerçekten Çok Anlamlı.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisinin hayat hikayesinin anlatıldığı belgeselin İzmir Gazeteciler Cemiyeti merkezinde gösterime girmesinin önemine değinerek, “Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin aramızda oluşu ve gazeteciliğe başlama öyküsünü birlikte izlememiz gerçekten çok anlamlı. Ayrıca belgeselin ruhuna uygun İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin basın merkezinde yapılması ayrı bir öneme sahip. Burada İzmirli gazeteci büyüklerimiz, mesleğin emekçileri buluşarak geçmişi ve mesleki hatıralarını paylaşırlar. O yüzden bu anlamlı eserin burada gösterime sunulması daha çok önem kazanmış oldu. Gösterime katılım sağlayan ve emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Prof. Dr. Yavuz Özoran; “Özoran, Ailesine Verilen Değerden Dolayı Onur Duyduk”

Film gösterimine Trabzon'dan katılan Mehmet Remzi Okan'ın torunu Prof. Dr. Yavuz Özoran da bir konuşma yaparak filmi hazırlayanlara teşekkür etti. Özoran, Ailesine verilen değerden dolayı onur duyduğunu belirterek ailesine ilişkin bir slayt sunumu gerçekleştirdi.

Söz Gazetesi’nden oluşan önemli bir arşive de sahip olan Prof. Dr. Yavuz Özoran hiçbir kaynakta yer almayan Söz Gazetesi haber ve görselleri ile dedesi gazeteci Mehmet Remzi Okan ve Kıbrıs'ın ilk kadın gazetecileri olan kızları ile ilgili bilgiler aktardı. Özoran’ın Kıbrıs Türk basın tarihi için oldukça önemli olan sunumu izleyenler tarafından da ilgi ile izlendi.

Doç. Dr. Fevzi Kasap; SÖZ Gazetesi Ve Okan Ailesi Kıbrıs Türk Basın Tarihi İçin Önemli Bir Süreç”

Doç. Dr. Fevzi Kasap ise, SÖZ Gazetesi’nin ve Okan ailesinin Kıbrıs Türk basın tarihi için önemli bir süreç olduğuna değinerek Mehmet Remzi Okan kadar, vefatı sonrası gazete yönetimine gelen kızları Beria, Vedia ve Bedia Okan'ın gazetecilik adına yaptıklarının öneminden bahsetti. Kıbrıs Türk toplumu tarafından ihmal edilmelerine rağmen bu belgesel sayesinde genç nesillerin Okan Ailesi'ni tanıma fırsatı oluştuğundan bahseden Kasap, Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecilerinin adını yaşatmak için Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ile de görüşüp isimlerinin Lefkoşa sokaklarına verilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

İpal Emin; ‘Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım’

Gösterim öncesi belgesel hakkında konuşan KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, “Öncelikle bugün burada bir araya gelmemize vesile olan, ‘Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım’ belgesel filmini büyük emeklerle hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne, bölüm başkanı ve belgeselin genel yönetmeni Sayın Doç.Dr. Fevzi Kasap’a, filmin gösterimini sağlamamız için salonun tedarik edilmesinde bizlere katkı koyan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Misket Dikmen ile gazeteci Sayın Erdal Erek’e ve organizasyonu yapan Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şube Başkanı Sayın Mehmet Ali Haksever’e teşekkürlerimi sunuyorum dedi.

İpal Emin;” O Daha 23 Yaşındayken, Azmiyle Ve Çalışkanlığıyla Kıbrıs Türk Basınında Bir İlki Gerçekleştirdi, Kendinden Sonra Gelen Nesillere Yol Açtı Ve Örnek Oldu”

Bedia Hanım’la gurur duyuyoruz. Huzurlarınızda Bedia Okan Göreli’ye, en içten sevgi ve en derin saygılarımı sunuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Genç bir kadın olarak, O daha 23 yaşındayken, azmiyle ve çalışkanlığıyla Kıbrıs Türk basınında bir ilki gerçekleştirdi, kendinden sonra gelen nesillere yol açtı ve örnek oldu. Bedia Hanımın sürmüş olduğu yaşam ve başarılarının hem ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, hem anavatan Türkiye’de, hem de yurtdışında duyurulmasında çok büyük katkısı olacağına inandığımız bu belgeselin hazırlanmasında tüm emeği geçenlere bir kez daha sonsuz teşekkürler. Hepinize iyi seyirler diler, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

Kendi Belgeselini İzleyen Bedia Okan Görel, Gözyaşlarını Tutamadı

Bedia Okan Göreli’nin katılımı ile gerçekleştirilen gösterimde duygulu anlar yaşandı. Filmi akrabaları, meslektaşları ve Kıbrıslı dostları ile birlikte izleyen Bedia Okan film boyunca zaman zaman kahkahalara, zaman zaman ise göz yaşalarına boğuldu. Filmi hazırlayanlara teşekkür eden Okan, gösterim sonunda film ekibine ve katılımcılara şükranlarını sundu.