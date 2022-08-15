SpaceX 900 milyon dolarlık Starlink ödülünü kaybetti

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Starlink adında uydu interneti projesi üzerine çalışıyor. Bu kapsamda uzaya binlerce uydu gönderip dünya genelinde internet hizmeti sağlamayı amaçlıyor. Proje hayata geçse de henüz tamamlanmadı.

Şirkete destek veren ABD'li resmi kurumlar SpaceX'in uydu tabanlı hizmetinin "hala gelişen bir teknoloji" olduğu ve şirketin "vaat edilen hizmeti yerine getirebileceğini kanıtlamak için şimdilik başarısız olduğu gerçeğini öne sürerek” Aralık ayında kazandığı yaklaşık 900 milyon dolarlık sübvansiyonu almayacağını duyurdu.



SpaceX, 9 milyar dolarlık desteğin en büyük parçalarından biri olan toplam 856 milyon dolar alacaktı.

SpaceX, dünya çapında 400.000'den fazla müşteriye sahip olduğunu ve şirketin hizmeti oluşturmak için kaynak akıttığını söyledi. Halihazırda, internet erişimini yere ışınlamak için birlikte çalışan yaklaşık 3.000 uyduyu fırlatmış durumda. Bu, yeraltı fiber optik kablolarına dayanan geleneksel yüksek hızlı internetten çok farklı bir yaklaşım.

Federal Ticaret Komisyonu, aynı duyurunun bir parçası olarak ayrıca, internet servis sağlayıcısının yedi eyalette hizmet için uygun statü ve onayları alamadığını gerekçe göstererek, LTD Broadband için ayrılan 1,3 milyar dolarlık ödülü de reddetti.