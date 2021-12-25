  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

SpaceX, Astronotlara Çamaşır Deterjanı Hediye Etti

»
SpaceX, çarşamba günü Noel hediyeleri, hindi kızartma ve çamaşır deterjanı da dahil olmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara çamaşır deterjanı dahil çeşitli hediyeler verdi. Böylece uzayda çamaşır yıkama problemi için de bir adım atıldı.
SpaceX, Astronotlara Çamaşır Deterjanı Hediye Etti

Ay ve Mars görevleriyle insanlık, aracılığıyla uzayı keşfederken astronotlar ufak bir sorunla sürekli baş başa kalıyorlar: Kirlenen çamaşırları yıkamak. NASA, çamaşır yıkamadan astronotların Mars’a yolculuk yapmak için her birinin 500 poundluk giysiye ihtiyacı olacağını tahmin ediyor.

SpaceX bu konuda çözüm olmasını umduğu bir deterjanı astronotlara yılbaşı hediyesi olarak gönderdi. ISS’deki astronotlar, uzayda kıyafetleri ne kadar iyi yıkadığını görmek için Proctor and Gamble tarafından özel olarak geliştirilmiş deterjan üzerinde deney yapacaklar.

ISS’deki astronotların yeni giysileri, şimdilik Dünya’dan yapılan gönderilerle teslim ediliyor.
Deterjan üzerinde yapılan deneyler, NASA’nın gelecekte Ay’a ve Mars’a yapılacak insanlı görevlerde astronotların kıyafetlerini nasıl yıkayabileceğini anlamasına da yardımcı olacak.

Proctor and Gamble’ın kıdemli direktörü ve araştırma görevlisi Mark Sivik, “Uzayda uzun yolculuklar yapmaya başladığınızda, çamaşırhane olmazsa olmazdır. Burada geliştirdiğimiz şey tamamen parçalanabilir ve uzay istasyonunun kapalı döngü sistemi içinde çalışmak üzere tasarlandı” dedi.

NASA, 2025 yılına kadar insanları Ay’a göndermeyi planlıyor. Ardından, Mars’a astronot göndermek için bir Ay üssü inşa etmeyi planlıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim İnsanları, 2021’de İnsanlık Tarihini Değiştiren Bu Keşifleri Konuştu24 Aralık 2021 Cuma 19:50
  • TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu24 Aralık 2021 Cuma 15:06
  • 66 Milyon Yıl Öncesine Ait Dinozor Embriyosu Bulundu23 Aralık 2021 Perşembe 23:56
  • Televizyonunuzu Yalamak İster Misiniz? İşte Yalanabilir Televizyon Teknolojisi23 Aralık 2021 Perşembe 21:30
  • Çin Teknoloji Test Uydularını Fırlattı23 Aralık 2021 Perşembe 18:58
  • Google Dolar Kurunu Gizlemeye Başladı23 Aralık 2021 Perşembe 17:54
  • Meta, ‘Yılın En Kötü Şirketi’ seçildi20 Aralık 2021 Pazartesi 10:28
  • Yasal Olmayan İçerikler İçin Nereye Başvuru Yapılmalı19 Aralık 2021 Pazar 16:49
  • Einstein Kuramıyla Bir Kez Daha Haklı Çıktı17 Aralık 2021 Cuma 23:11
  • Akıllı Kumaş Kıyafetlerde Ter Lekesini Tarihe Karıştıracak17 Aralık 2021 Cuma 22:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti