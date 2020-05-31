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SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı

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SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı
SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) uzaya ilk insanlı uçuş denemesinde başarılı olan SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği, taşıdığı iki Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu ile birlikte Uluslararası Uzay Üssü'ne başarılı şekilde ulaştı.

Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma oldu.

NASA da böylece Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuklarda Rusya'nın roketlerini kullanma zorunluluğundan kurtulmuş oldu.

2011 yılında mürettebatlı uçuş projesini askıya alan NASA, astronotlarını uzay istasyonuna gönderebilmek için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. Uzay Dairesi her astronot için yolculuk başına 85 milyon dolar ödüyordu.

NASA, 27 Mayıs'ta SpaceX roketinin fırlatılışının hava şartları nedeniyle 30 Mayıs'a ertelendiğini açıklamıştı.

 
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