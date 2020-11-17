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SpaceX Mekiği Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı

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 Uzay İstasyonuna (ISS) 4 kişilik astronot ekibi taşıyan SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği Crew Dragon hedefine ulaştı.
SpaceX Mekiği Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı

 Uzay İstasyonuna (ISS) 4 kişilik astronot ekibi taşıyan SpaceX'in personel taşıyıcı mekiği Crew Dragon hedefine ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan habere göre, NASA astronotları Victor Glover, Mike Hopkins ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soiçi Noguçi'yi taşıyan mekik, 27 saat yörüngede dolaştıktan sonra ISS'ye demirledi.

İlk kez tam operasyonel bir ISS ekibini taşıyan SpaceX mekiği, pazar günü Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinde fırlatılmıştı.

SpaceX 30 Mayıs'ta ilk kez Crew Dragon ile yaptığı test uçuşunda NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i ISS'ye taşımıştı.

ISS'TE 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT DÖNÜŞÜMLÜ GÖREV YAPIYOR

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan 3'erli ekipler halinde 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.

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