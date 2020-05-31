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SpaceX: Nasa astronotlarını taşıyan Crew Dragon uzay aracı fırlatıldı

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SpaceX: Nasa astronotlarını taşıyan Crew Dragon uzay aracı fırlatıldı
SpaceX: Nasa astronotlarını taşıyan Crew Dragon uzay aracı fırlatıldı

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı fırlatıldı. Böylece, özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu.

Aracın 'Demo2' adı verilen seferi, ilk etapta Çarşamba günü için planlanmış ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu.

Fırlatma işlemi, 1969 yılında Ay'a gönderilen ilk uzay aracının fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da fırlatma işlemini yerinden izledi. Trump yaptığı açıklamada, "Bu daha başlangıç. Bu, gerçekten çok özel bir olay" dedi.

Astronotların ISS'e Pazar günü TSİ 17.30'da ulaşması bekleniyor.

Fırlatmadan kısa bir süre önce SpaceX ekibi astronotlara teşekkür ederek, "Bu güzel gezegenin manzarasının tadını çıkarın" dedi.

Astronotlardan Hurley de, "ABD'yi yeniden uzaya araç gönderme işinin bir parçası yapan bu devasa çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yörüngeye ulaşınca haberleşiriz" yanıtını verdi.

Hava durumu uzmanları bugün de hava koşullarının riskli olabileceği tahmininde bulunuyordu. Ancak koşulların elverişli olmasına karar verilmesinin ardından fırlatma işlemi tamamlandı.

Bu uzay görevi, Nasa'nın uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Bu açıdan, bugünkü sefer bir ilk niteliği taşıyor.

Bu misyonu 'ilkler tarihine' geçiren bir diğer neden de, Nasa'nın astronotlarını uzaya göndermek için ilk defa özel bir şirketle çalışıyor olması.

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