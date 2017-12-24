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SpaceX roketi gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu

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SpaceX roketi gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu
Amerikalı şirket Space X'in uzaya gönderdiği Falcon 9 roketi Kaliforniya semalarında muhteşem görüntülere sahne oldu.

Amerikalı şirket Space X'in uzaya gönderdiği Falcon 9 roketi Kaliforniya semalarında muhteşem görüntülere sahne oldu.

Geçtiğimiz cuma günü Next firmasının Iridium uydusunu uzaya taşıyan roket adeta bilim kurgu filmlerini anımsattı.

Yerel saatle akşam beş buçuk civarında gökyüzüne havalanan roket, bölgede yaşayan yerel halkın amatör kameralarına takıldı.

Şirketin kurucusu Elon Musk, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüler üzerine "Kuzey Kore'den nükleer yaratık UFO" mesajını paylaştı.

Space X, 2017'nin sonuna doğru gelindiğinde bu seneki 18. roket fırlatışını gerçekleştirmiş oldu.

 

 

 

 

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