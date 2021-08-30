SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı. Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 13'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

FALCON-9 İLE GÖNDERİLDİLER

Şirketten yapılan açıklamada, Starlink ağının 60 uyduluk bir grubunun, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketinin fırlatıştan 9 dakika sonra dünyaya geri döndüğü, şirketin Atlantic Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformuna konduğu kaydedildi.

2027'DE TAMAMLANACAK

Bu, SpaceX'in Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 13'ncü fırlatış oldu. Şirket, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

UYDU İLETİŞİMİNİN YENİ UFKU

İletişim uyduları, genelde, Dünya'ya göre konumlarını sabitleyebilmek için, yörüngedeki hareket hızının Dünya'nın dönüş hızına eşit olduğu Yer Sabit Yörünge'de bulunuyor. Uydu bağlantısı hızını ve sinyal kalitesini arttırmayı hedefleyen yeni nesil uydular ise daha çok yerden 160 ila 2000 kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılıyor.