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SpaceX, Starlink internet hizmetini hareketli araçlar için duyurdu

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SpaceX, Starlink ile internet hizmetini bir adım daha öteye taşıyor. Şirket, hareket halindeki araçlar için de internet bağlantısı sunacağını duyurdu.
SpaceX, Starlink internet hizmetini hareketli araçlar için duyurdu

SpaceX, Starlink hizmetinin hareket halinde de kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürürken beklenen haberi nihayet duyurdu. Şirket, mayıs ayında Starlink-for-RVs hizmetini başlattığında kullanıcıların, internet erişimi için hizmeti kullanırken park halinde olmaları gerekiyordu.

Elon Musk’ın şirketi, hizmeti bir adım öteye taşıyarak araç, hareket halindeyken de bağlantıya olanak sağladığını duyurdu.

Ancak, hareket halindeki erişim için kullanıcıların biraz daha fazla bütçe ayırmaları gerekiyor. Sabit araçlar için Starlink standart uydu çanağı için 599 dolarken, hareket halindeki erişim için RV-in-motion hizmetinin çanağı için 2.500 dolar oldu.

SpaceX, web sitesinde yeni hizmetini; “Geniş görüş alanı ve gelişmiş GPS yetenekleriyle, düz, yüksek performanslı Starlink, daha fazla uyduya bağlanarak hareket halindeyken tutarlı bağlantıya izin verebilir” diye açıklıyor.

Hareket halindeki araçlar için Starlink için ilk teslimatlar birkaç ay sonra yapılacak.

NASIL ÇALIŞIR?

Starlink, SpaceX tarafından düşük Dünya yörüngesine fırlatılan küçük uydular aracılığıyla çalışıyor. 2.000’den fazla uydu şu anda uzaydayken, çok daha fazlasının gönderilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Mayıs 2022 itibarıyla Starlink, 36 ülkede 400.000’den fazla müşteriye hizmet veriyor.

SpaceX, ev kullanıcıları için standart Starlink hizmetini 2020’de beta olarak başlattığından beri, daha fazla alana genişletmek için çalışıyor.

Elon Musk, Starlink’in önümüzdeki yıllarda küresel telekomünikasyon pazarının sadece yüzde birkaçını bile ele geçirebilmesi durumunda yıllık 50 milyar dolara kadar gelir elde etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

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