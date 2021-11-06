Spacex’in Kapsülünde Tuvalet Arızası: Astronotlar Bez Bağlayacak

Dünyaca ünlü milyarder girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, uzay araştırmalarının yanı sıra sıra dışı bir haberle gündemde.

NASA’yla ortak projeler yürüten şirket, pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görevlerinden Dünya’ya dönecek astronot ekibini taşıyacak. Ancak şirketin Dragon kapsülündeki bir arıza ABD medyasının gündemine oturdu.

20 SAATLİK DÖNÜŞ GÖREVİ



New York Post’un haberine göre astronotları taşıyacak kapsülün tuvaleti arızalandı. Astronotların bu nedenle 20 saatlik geri dönüş görevi sırasında bez bağlayarak kapsüle bineceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan NASA astronotu Megan McArthur, “Uzay uçuşları birçok zorlukla dolu. Bu da görevimizde üstesinden gelmemiz gerekenlerden biri. Çok endişe etmiyoruz” ifadelerini kullandı.